Лаборатории, жилье и спортплощадки: стали известны подробности концепции студенческого кампуса

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поделился подробностями утвержденной концепции строительства международного студенческого кампуса. Объект будет создан в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

По словам Дмитрия Богданова, в концепции предусмотрено дополнительное развитие территории уже после ввода ключевых объектов в эксплуатацию.

"Это позволит индустриальным партнерам, которые будут работать параллельно с вузами, создавать свои объекты, инженерные центры, готовить высококлассных специалистов, которые будут развивать науку, технологии, создавать важнейшие сервисы в сфере здравоохранения, двигателестроения, инжиниринга, беспилотных технологий", — рассказал врио министра.

Особый акцент сделан на создании условий для проживания талантливой молодежи. По словам Богданова, будут учтены лучшие мировые стандарты. "И это, безусловно, повысит конкурентоспособность Самарской области в борьбе за кадры, за самых креативных и способных людей, которых будут создавать будущее нашей страны", — акцентировал он.

Напомним, 8 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил доработанную концепцию создания международного межвузовского студенческого кампуса рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена".

В рамках новой концепции сохраняется большое городское общественное пространство, которое будет сменяться зданиями и помещениями для размещения непосредственно учебно-образовательного кампуса. За ними последует жилой сектор, школы, офисные центры, сервисные объекты, спортсооружения, объекты культуры и выставочные зоны. Разделять их будет буферная зона — благоустроенная территория с возможностью дальнейшего использования под строительство дополнительных спортивных площадок или капитальных объектов.