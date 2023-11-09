Лаборатории, жилье и спортплощадки: стали известны подробности концепции студенческого кампуса

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов поделился подробностями утвержденной концепции строительства международного студенческого кампуса. Объект будет создан в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
По словам Дмитрия Богданова, в концепции предусмотрено дополнительное развитие территории уже после ввода ключевых объектов в эксплуатацию.
"Это позволит индустриальным партнерам, которые будут работать параллельно с вузами, создавать свои объекты, инженерные центры, готовить высококлассных специалистов, которые будут развивать науку, технологии, создавать важнейшие сервисы в сфере здравоохранения, двигателестроения, инжиниринга, беспилотных технологий", — рассказал врио министра.
Особый акцент сделан на создании условий для проживания талантливой молодежи. По словам Богданова, будут учтены лучшие мировые стандарты. "И это, безусловно, повысит конкурентоспособность Самарской области в борьбе за кадры, за самых креативных и способных людей, которых будут создавать будущее нашей страны", — акцентировал он.
Напомним, 8 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил доработанную концепцию создания международного межвузовского студенческого кампуса рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена".
В рамках новой концепции сохраняется большое городское общественное пространство, которое будет сменяться зданиями и помещениями для размещения непосредственно учебно-образовательного кампуса. За ними последует жилой сектор, школы, офисные центры, сервисные объекты, спортсооружения, объекты культуры и выставочные зоны. Разделять их будет буферная зона — благоустроенная территория с возможностью дальнейшего использования под строительство дополнительных спортивных площадок или капитальных объектов.
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Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
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