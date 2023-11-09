Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности для учеников школы №163

"Т Плюс" организовала урок безопасности для учащихся 1 класса общеобразовательной школы №163 г. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".
Вместе со сказочным героем Теплославом школьники познакомились с правилами безопасности вблизи энергетических объектов — надземных тепловых сетей, теплокамер и мест проведения ремонтных работ. Ребята отвечали на вопросы веселой викторины, собирали напольные пазлы и соревновались в ходе увлекательной эстафеты. По завершении урока все дети получили полезные подарки от энергетиков — комиксы с приключениями Теплослава в городе Энергограде, красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению и магнитные закладки для книг.
"Дети больше других стремятся узнать новое, совершить открытия. Важно рассказать детворе о возможных опасностях, с которыми можно столкнуться на улицах города, научить правильному поведению в условиях мегаполиса. В ходе наших регулярных уроков малыши узнают, как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения из них и выхода воды на поверхность", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
В целом в 2023 году самарские энергетики провели 12 тематических уроков для 390 учеников начальных классов образовательных учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!