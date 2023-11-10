"Забота рядом": В Самарской области состоялся большой социальный форум

В Самарской области завершил работу форум партнерских организаций "Забота рядом". Форум, организованный Коалицией НКО "Забота рядом" при поддержке Фонда Тимченко, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и министерства здравоохранения Самарской области, с участием ведущих экспертов проходил в нашем регионе в третий раз.

В этом году форум расширил тематические площадки и ориентирован на роль партнерств государственных и негосударственных организаций в сфере заботы в ближайшем окружении, повышении доступности заботы, выработки критериев и условий ее эффективности не только для людей старшего возраста и людей, имеющих ограничения по здоровью, но и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Цель форума — увидеть ресурсы, пути и подходы взаимодействия общественников, добровольцев, НКО, ТОСов, соседских сообществ, бизнеса, органов власти при оказании помощи пожилому гражданину или его семье.

Мультидисциплинарное и межведомственное взаимодействие — основные направления мероприятий, предусмотренных федеральным проектом "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Также сейчас идет трансформация подходов к предоставлению социальных услуг, внедряется система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми.

"Самарская область уже который год подряд принимает коллег из других субъектов для проведения этого форума. У нас в регионе сильный некоммерческий сектор, который давно уже стал эффективным партнером для нас. И не только в системе социальной защиты и социального обслуживания, но и в других отраслях тоже", — подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики самарской области Регина Воробьева на пленарной сессии "Доступность заботы: условия и барьеры", открывшей форум.

В программе форума были мастер-классы, дискуссионные площадки, круглые столы, нетворкинги по четырем тематическим направлениям "Социальное волонтерство", "Профилактика жестокого и пренебрежительного отношения к пожилым", "Соседские сообщества", "Семьи с детьми в ТЖС" и, конечно, общение с единомышленниками.

"Основная наша задача на форуме — раскрыть тот недоиспользованный потенциал местных сообществ и инициативных групп, тех имеющихся ресурсов, для того, чтобы заботу в ближайшем окружении можно было оказывать для самых уязвимых граждан, а это: люди старшего поколения. Когда мы говорим о ресурсах местного сообщества, здесь имеются в виду и специалисты, и некоммерческие организации, соседское сообщество, социально ориентированный бизнес, местная власть и государство, — рассказывает генеральный директор фонда Тимченко Мария Морозова.

В рамках форума участники смогли разобраться и понять, как строится взаимодействие между помогающими сторонами, организационные и этические основы негосударственной заботы об уязвимых людях, ее соотношение с государственной социальной работой и их совместной работе, выработать критерии доступности заботы в ближайшем окружении, механизмы своевременного выявления людей, нуждающихся в посторонней заботе и как ее оказывать комплексно.

"В течение двух дней работы нашего форума, мы искали ответы на сложные вопросы по социальному волонтерству, по жестокому обращению с пожилыми людьми, по объединению соседей, по тому, как сделать так, чтобы человек знал, куда можно обратиться, позвонить, чтобы его сигнал приняли, и чтобы помощь эта пришла", — отмечает исполнительный директор благотворительного фонда "Хорошие истории", руководитель Коалиции НКО "Забота рядом" Татьяна Акимова.