В Новокуйбышевске в преддверии дня рождения театра "Грань" состоялся пресс-завтрак

12 ноября 2023 г. театру "Грань" исполняется 53 года. В преддверии дня рождения, в Новокуйбышевске прошел пресс-завтрак.

Главным поводом для встречи стал новый статус театра и концепция его развития.

Осенью 2023 г. произошло уникальное событие для всей культурной общественности — в Самарском регионе был создан новый государственный театр — "Драматический театр "Грань".

В мероприятии приняла участие Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области:

"Это замечательное событие для нашего региона — появление на карте театральной жизни еще одного театра, который очень востребован зрителями, радует новыми проектами и уже серьезно зарекомендовал себя в театральном сообществе.

Впереди у коллектива театра большая работа по строительству здания и введения его в работу, репертуарная политика, гастрольная деятельность, формирование штатного расписания. Статус государственного учреждения ко многому обязывает. Я уверена, что команде во главе с Денисом Сергеевичем все по плечу! Впереди у театра прекрасная творческая жизнь, и я хочу пожелать им удачи во всех начинаниях".

Во время пресс-завтрака главный архитектор проекта Вячеслав Романчиков и художественный руководитель театра Денис Бокурадзе рассказали о ходе строительства.

Сегодня уже возведен каркас здания, ведутся отделочные работы, специалисты приступили к монтажу технологической части и инженерного оборудования.

Новый театр будет включать в себя три сцены, это "Историческая", "Основная" и "Малая".

На встрече Денис Бокурадзе представил концепцию развития театра. Так, продолжением существующих проектов станут Всероссийский театральный фестиваль "ПоМост" и Фестиваль "Золотая Маска" в Новокуйбышевске. В числе нового — проведение в Новокуйбышевске в 2025 г. Фестиваля театров малых городов России. Данный фестиваль проходит ежегодно в разных городах. С художественным руководителем Фестиваля — народным артистом РФ Евгением Мироновым уже ведутся переговоры.

С обретением нового здания, как рассказал художественный руководитель, станет возможным и участие театра в Федеральном проекте "Большие гастроли".

В числе новых проектов художественный руководитель назвал и создание Детской театральной студия "Грань".

Во время встречи презентовали новый фирменный стиль и логотип театра.

Всем известный логотип театра-студии с красным треугольником на черном или белом фоне появился в 1980 г. вместе с названием "Грань". Новый логотип театра представляет собой более лаконичную, легкую версию прежнего.

Новый фирменный стиль театра будет отражен не только в полиграфии, но и в интерьерах нового здания, а также в оформлении всего театрального пространства.

Денис Бокурадзе поделился еще одной задумкой. Перед новым зданием на площади Искусств появятся фонтаны, а также арт-объект — знак "Нулевой километр".

"Нулевой километр" в Новокуйбышевске будет символизировать точку отсчета нового времени для театров малых городов России. Ведь именно в Новокуйбышевске, первом из малых городов России впервые за 30 лет строится театр не по типовому, а по авторскому, индивидуальному проекту, и по инициативе самого театра!", — сказал Денис Бокурадзе.