В Новокуйбышевске в преддверии дня рождения театра "Грань" состоялся пресс-завтрак

12 ноября 2023 г. театру "Грань" исполняется 53 года. В преддверии дня рождения, в Новокуйбышевске прошел пресс-завтрак.
Главным поводом для встречи стал новый статус театра и концепция его развития.
Осенью 2023 г. произошло уникальное событие для всей культурной общественности — в Самарском регионе был создан новый государственный театр — "Драматический театр "Грань".
В мероприятии приняла участие Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области:
"Это замечательное событие для нашего региона — появление на карте театральной жизни еще одного театра, который очень востребован зрителями, радует новыми проектами и уже серьезно зарекомендовал себя в театральном сообществе.
Впереди у коллектива театра большая работа по строительству здания и введения его в работу, репертуарная политика, гастрольная деятельность, формирование штатного расписания. Статус государственного учреждения ко многому обязывает. Я уверена, что команде во главе с Денисом Сергеевичем все по плечу! Впереди у театра прекрасная творческая жизнь, и я хочу пожелать им удачи во всех начинаниях".
Во время пресс-завтрака главный архитектор проекта Вячеслав Романчиков и художественный руководитель театра Денис Бокурадзе рассказали о ходе строительства.
Сегодня уже возведен каркас здания, ведутся отделочные работы, специалисты приступили к монтажу технологической части и инженерного оборудования.
Новый театр будет включать в себя три сцены, это "Историческая", "Основная" и "Малая".
На встрече Денис Бокурадзе представил концепцию развития театра. Так, продолжением существующих проектов станут Всероссийский театральный фестиваль "ПоМост" и Фестиваль "Золотая Маска" в Новокуйбышевске. В числе нового — проведение в Новокуйбышевске в 2025 г. Фестиваля театров малых городов России. Данный фестиваль проходит ежегодно в разных городах. С художественным руководителем Фестиваля — народным артистом РФ Евгением Мироновым уже ведутся переговоры.
С обретением нового здания, как рассказал художественный руководитель, станет возможным и участие театра в Федеральном проекте "Большие гастроли".
В числе новых проектов художественный руководитель назвал и создание Детской театральной студия "Грань".
Во время встречи презентовали новый фирменный стиль и логотип театра.
Всем известный логотип театра-студии с красным треугольником на черном или белом фоне появился в 1980 г. вместе с названием "Грань". Новый логотип театра представляет собой более лаконичную, легкую версию прежнего.
Новый фирменный стиль театра будет отражен не только в полиграфии, но и в интерьерах нового здания, а также в оформлении всего театрального пространства.
Денис Бокурадзе поделился еще одной задумкой. Перед новым зданием на площади Искусств появятся фонтаны, а также арт-объект — знак "Нулевой километр".
"Нулевой километр" в Новокуйбышевске будет символизировать точку отсчета нового времени для театров малых городов России. Ведь именно в Новокуйбышевске, первом из малых городов России впервые за 30 лет строится театр не по типовому, а по авторскому, индивидуальному проекту, и по инициативе самого театра!", — сказал Денис Бокурадзе.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.