Житель Самарской области обокрал свою тетю и сдал в ломбард ее украшения

В Приволжском районе Самарской области 19-летний парень стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

46-летняя местная жительница лишилась 10 колец, браслета и двух пар сережек общей стоимостью 200 тыс. рублей. Все это хранилось в сейфе, который вскрыли гвоздодером. При этом на входной двери и окнах дома следов взлома не было.

Так как женщина живет с родственниками, полицейские предположили, что к краже может быть причастен кто-то из них. В итоге задержали ее племянника. Парень признался в краже и рассказал, что решил посмотреть, что хранится в сейфе, когда тетя ушла на работу, а пожилой родственник уснул. Он взломал дверцу гвоздодером, нашел украшения и забрал их, а позже сдал в ломбард.