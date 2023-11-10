Житель Самарской области обокрал свою тетю и сдал в ломбард ее украшения

В Приволжском районе Самарской области 19-летний парень стал фигурантом уголовного дела о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
46-летняя местная жительница лишилась 10 колец, браслета и двух пар сережек общей стоимостью 200 тыс. рублей. Все это хранилось в сейфе, который вскрыли гвоздодером. При этом на входной двери и окнах дома следов взлома не было.
Так как женщина живет с родственниками, полицейские предположили, что к краже может быть причастен кто-то из них. В итоге задержали ее племянника. Парень признался в краже и рассказал, что решил посмотреть, что хранится в сейфе, когда тетя ушла на работу, а пожилой родственник уснул. Он взломал дверцу гвоздодером, нашел украшения и забрал их, а позже сдал в ломбард.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно