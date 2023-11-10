За день трое медработников из Самарской области перевели мошенникам 4,3 млн рублей

В Самарской области за день мошенники выманили деньги у троих медработников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Так, 51-летняя самарчанка, чтобы сохранить свои деньги, перевела на "безопасный" счет около 1 млн рублей. 46-летняя медработница отправила злоумышленнику 1,3 млн руб., планируя заработать на фондовой бирже.
Также потеряла деньги 64-летняя жительница Тольятти. Ей позвонил фальшивый сотрудник банка и убедил, что на имя женщины пытаются оформить кредит. По его указаниям потерпевшая сняла 2 млн руб. и перевела их на указанный счет.
По всем трем случаям возбудили уголовные дела.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно