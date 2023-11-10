За день трое медработников из Самарской области перевели мошенникам 4,3 млн рублей

В Самарской области за день мошенники выманили деньги у троих медработников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, 51-летняя самарчанка, чтобы сохранить свои деньги, перевела на "безопасный" счет около 1 млн рублей. 46-летняя медработница отправила злоумышленнику 1,3 млн руб., планируя заработать на фондовой бирже.

Также потеряла деньги 64-летняя жительница Тольятти. Ей позвонил фальшивый сотрудник банка и убедил, что на имя женщины пытаются оформить кредит. По его указаниям потерпевшая сняла 2 млн руб. и перевела их на указанный счет.

По всем трем случаям возбудили уголовные дела.