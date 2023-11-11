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"Крылья Советов" завершили первый круг победой, обыграв "Урал" - 3:1 Стало известно расписание матчей "Крыльев Советов" в РПЛ до конца года Футболисты "Крыльев" Горшков и Солдатенков вызваны в сборную России Футболисты "Акрона" обыграли красноярский "Енисей" "Крылья Советов" уступили "Краснодару"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" завершили первый круг победой, обыграв "Урал" - 3:1

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В заключительном туре первого круга Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали екатеринбургский "Урал".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 14 минуте встречи после подачи углового Эрик Бикфалви сыграл рукой, и главный арбитр встречи Артем Любимов после просмотра VAR назначил пенальти, который уверенно реализовал Бенхамин Гарре — 1:0. Через пять минут за фол Силвие Бегича на Никите Салтыкове был назначен еще один пенальти. Удар Фернандо Костанца с одиннадцатиметровой отметки голкипер "Урала" Илья Помазун парировал.

"Урал" сравнял счет на первых секундах второго тайма. Псоле розыгрыша с центрального круга, голкипер гостей сделал длинную передача вперед, Эрик Бекфалви выиграл борьбу за мяч, сделал передачу на Силвие Бегича, который ударом из штрафной отправил мяч в сетку ворот Ивана Ломаева — 1:1. При этом этот удар стал для уральцев первым в матче в створ ворот.

На 66 минуте встречи после быстрой атаки самарцев с ударом Бенхамина Гарре Илья Помазун справился, Никита Салтыков отскочивший мяч переправил Владиславу Шитову, который отправил мяч в пустые ворота — 2:1.

На седьмой компенсированной минуте встречи Роман Ежов пробил в перекладину ворот гостей, и первым на добивании оказался Владимир Писарский — 3:1.

В восьми домашних матчах чемпионата самарцы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью.

Гленн Бейл получил в матче предупреждение, оно стало для него четвертым в сезоне и он пропустит следующую игру.

В последнем домашнем матче в этом голу "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив". Игра 16-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 25 ноября, в 14:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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