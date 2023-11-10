Стало известно расписание матчей "Крыльев Советов" в РПЛ до конца года

Стало известно расписание матчей МИР РПЛ "Крыльев Советов" с 16 по 18 туры. Время указано самарское.
16 тур. 25 ноября, суббота, 14:00 "Крылья Советов" — "Локомотив".
17 тур. 2 декабря, суббота, 17:30 "Сочи" — "Крылья Советов".
18 тур. 9 декабря, суббота, 15:00 "Спартак" — "Крылья Советов"
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?