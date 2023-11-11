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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" объявляет акцию "В Новый год — без долгов и с подарками!"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявляет старт традиционной акции "В Новый год — без долгов и с подарками!". Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2023 года оплатить начисление за тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение) за ноябрь, а также внести рекомендуемый платеж за декабрь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за энергоресурсы.

Всем участникам акции будут списаны пени при их наличии (за исключением взыскиваемых по решению суда). Кроме того, каждый из них получит возможность выиграть зачисление на лицевой счет 1 000 рублей на оплату услуги "Отопление и ГВС".

"Наша новогодняя акция традиционно пользуется большим спросом у жителей Самарской области. В этой связи мы решили увеличить число ее победителей: до 30 января 2024 года с помощью генератора случайных чисел будут определены 700 счастливчиков, которые получат приятный бонус от энергетиков", — отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Дмитрий Смыслов.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".

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