Жителя Самарской области обвиняют в незаконном получении 55 тыс. руб. пособия по безработице за полгода

В Самарской области 60-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее житель области обратился в Центр занятости в связи с тем, что не мог устроиться на работу. Его признали безработным и назначили пособие. Позже выяснилось, что когда мужчина все же нашел работу, он не сообщил об этом в центр занятости в течение и еще шесть месяцев продолжал получать пособие.

В итоге государству был нанесен ущерб 55 тыс. рублей.