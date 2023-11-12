Жителя Самарской области обвиняют в незаконном получении 55 тыс. руб. пособия по безработице за полгода

В Самарской области 60-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее житель области обратился в Центр занятости в связи с тем, что не мог устроиться на работу. Его признали безработным и назначили пособие. Позже выяснилось, что когда мужчина все же нашел работу, он не сообщил об этом в центр занятости в течение и еще шесть месяцев продолжал получать пособие.
В итоге государству был нанесен ущерб 55 тыс. рублей.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно