Самарец обокрал строительную бригаду, ремонтировавшую подъезд

В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело 43-летнего мужчины, обвиняемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К полицейским обратился 29-летний начальник строительной бригады, которая ремонтировала подъезд дома на ул. Демократической. Рабочие закончили первый этаж и поднялись на второй. В этот момент с первого этажа пропал перфоратор стоимостью 10 тыс. руб., оставшийся на какое-то время без присмотра.
Правоохранители решили проверить места сбыта похищенного и нашли в комиссионном магазине документы на сданный инструмент. Оказалось, что принес его местный житель по просьбе знакомого. А знакомым оказался местный житель, уже имеющий более 15 судимостей. Он признал вину и рассказал, что просто шел мимо подъезда, увидел открытую дверь и перфоратор и решил воспользоваться возможность. В итоге за украденное он получил 2 тыс. рублей.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно