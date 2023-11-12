Самарец обокрал строительную бригаду, ремонтировавшую подъезд

В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело 43-летнего мужчины, обвиняемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К полицейским обратился 29-летний начальник строительной бригады, которая ремонтировала подъезд дома на ул. Демократической. Рабочие закончили первый этаж и поднялись на второй. В этот момент с первого этажа пропал перфоратор стоимостью 10 тыс. руб., оставшийся на какое-то время без присмотра.

Правоохранители решили проверить места сбыта похищенного и нашли в комиссионном магазине документы на сданный инструмент. Оказалось, что принес его местный житель по просьбе знакомого. А знакомым оказался местный житель, уже имеющий более 15 судимостей. Он признал вину и рассказал, что просто шел мимо подъезда, увидел открытую дверь и перфоратор и решил воспользоваться возможность. В итоге за украденное он получил 2 тыс. рублей.