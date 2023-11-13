В Курумоч по технической причине возвратился вылетевший в Санкт-Петербург самолет

В воскресенье, 12 ноября, по предварительным данным самолет авиакомпании "Smartavia", следовавший рейсом № 5N-582 по маршруту Самара — Санкт-Петербург, возвратился в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, на его борту находилось 187 пассажиров и члены экипажа. Посадка прошла благополучно. Пострадавших нет. Технические службы аэропорта проверяют самолёт.
Куйбышевской транспортной прокуратурой проверяются обстоятельства возврата воздушного судна.
"Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования", — отметили в надзорном ведомстве.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...