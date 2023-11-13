В Курумоч по технической причине возвратился вылетевший в Санкт-Петербург самолет

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В воскресенье, 12 ноября, по предварительным данным самолет авиакомпании "Smartavia", следовавший рейсом № 5N-582 по маршруту Самара — Санкт-Петербург, возвратился в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.