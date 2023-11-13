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Происшествия

В Курумоч по технической причине возвратился вылетевший в Санкт-Петербург самолет

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 ноября, по предварительным данным самолет авиакомпании "Smartavia", следовавший рейсом № 5N-582 по маршруту Самара — Санкт-Петербург, возвратился в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, на его борту находилось 187 пассажиров и члены экипажа. Посадка прошла благополучно. Пострадавших нет. Технические службы аэропорта проверяют самолёт.

Куйбышевской транспортной прокуратурой проверяются обстоятельства возврата воздушного судна.

"Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования", — отметили в надзорном ведомстве.

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