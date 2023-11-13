Самарец стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение

В Самаре на ул. Мечникова экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль Renault Kangoo, под управлением 42-летнего мужчины. Полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя.

Мужчину отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки выяснилось, что ранее в отношении мужчины вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения", и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Ранее не судимому жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным актом в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу.