Самарец стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение

В Самаре на ул. Мечникова экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль Renault Kangoo, под управлением 42-летнего мужчины. Полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя.
Мужчину отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В ходе проверки выяснилось, что ранее в отношении мужчины вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения", и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.
Ранее не судимому жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).
В настоящий момент уголовное дело с обвинительным актом в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно