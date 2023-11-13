В Промышленном районе Самары появится баскетбольный спорткомплекс

Департамент градостроительства ищет подрядчика, который выполнит проект баскетбольного спортивного комплекса в Промышленном районе Самары.

Предполагается, что комплекс будет располагаться в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской.

Начальная цена контракта на проектирование — 9,9 млн рублей.

Победитель торгов определится после 5 декабря. Согласно технической документации, работы нужно выполнить в течение 10 месяцев с момента заключения контракта.



