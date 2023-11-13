В Тольятти остановили водителя фуры с поддельными правами

Тольяттинские полицейские задержали 48-летнего водителя фуры с поддельными документами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" автоинспекторы остановили для проверки документов фуру MAN. Сидевший за рулем мужчина предъявил водительское удостоверение, которое показалось полицейским подозрительным. Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый.

В итоге сам автомобилист признался, что купил права через интернет за 15 тыс. руб., чтобы работать на большегрузе. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").