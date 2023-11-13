В Тольятти остановили водителя фуры с поддельными правами

Тольяттинские полицейские задержали 48-летнего водителя фуры с поддельными документами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На КПП "Рубеж" автоинспекторы остановили для проверки документов фуру MAN. Сидевший за рулем мужчина предъявил водительское удостоверение, которое показалось полицейским подозрительным. Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый.
В итоге сам автомобилист признался, что купил права через интернет за 15 тыс. руб., чтобы работать на большегрузе. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно