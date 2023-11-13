Фальшивый сотрудник сотового оператора выманил у тольяттинца 500 тыс. рублей

В Тольятти 37-летний местный житель пострадал от действий мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником сотового оператора и заявил, что у мужчины заканчивается договор на обслуживание и возможна потеря телефонного номера и всех данных, хранящихся на СИМ-карте. Также звонивший сказал, что перезаключить договор можно по телефону и для этого нужно будет назвать ему код из сообщения — якобы это заменяет реальную подпись в договоре.

Тольяттинец выполнил эти требования, и мошенники смогли привязать его банковское приложение к своему номеру и сняли 500 тыс. рублей.