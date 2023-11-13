Фальшивый сотрудник сотового оператора выманил у тольяттинца 500 тыс. рублей

В Тольятти 37-летний местный житель пострадал от действий мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником сотового оператора и заявил, что у мужчины заканчивается договор на обслуживание и возможна потеря телефонного номера и всех данных, хранящихся на СИМ-карте. Также звонивший сказал, что перезаключить договор можно по телефону и для этого нужно будет назвать ему код из сообщения — якобы это заменяет реальную подпись в договоре.
Тольяттинец выполнил эти требования, и мошенники смогли привязать его банковское приложение к своему номеру и сняли 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно