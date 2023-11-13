Как "СМАРТС" вышел на рынок квантовых гигантов

Квантовые разработки и уникальные решения на их базе закладывают прочнейший фундамент для формирования безопасного будущего. Передовые ученые, компании и научные институты сегодня работают в единой связке. В их числе и группа "СМАРТС", бенефициаром которой является самарский бизнесмен Геннадий Кирюшин.

"Поиск и реализация технологичной идеи, которая позволила бы опередить время, — это задачи, которые я всегда ставил и ставлю перед собой и коллективом", — говорит бенефициар группы "СМАРТС", председатель совета директоров АО "СМАРТС" Геннадий Кирюшин. Сделав ставку на квантовые технологии и вложив в эту идею сотни миллионов рублей после продажи сотового бизнеса, самарский новатор, как и в начале 1990-х, когда предпочел GSM-связь более популярному в те времена DAMPS, снова оказался на шаг впереди.

"Развивая сотовый бизнес в России, мне приходилось вести переговоры с крупнейшими технологическими компаниями мира, и еще задолго до появления новых поколений связи (3G, 4G, 5G и т. д. — Прим. ред.) мы изучали способы передачи большого объема данных по защищенным каналам", — вспоминает Кирюшин. Одним из актуальных вопросов того времени была возможность доступа к коммуникациям в любое время года, что без специальных технологий укладки оптоволокна было недостижимо.

Так, в 2014 году у СМАРТСа появился проект по "Созданию защищенных автодорожных телекоммуникационных систем". Он был призван решить вопрос по созданию развитой инфраструктуры для построения волоконно-оптических сетей связи с круглогодичным доступом к коммуникациям. Идея проекта заключалась в закладке пакета микротрубок в минитраншею, разработанную в обочине автодороги, с последующей задувкой волоконно-оптического микрокабеля. На сегодняшний день СМАРТС построил более 1,5 тыс. км инфраструктуры для цифровизации дорожной отрасли и развития интеллектуально-транспортных систем. В перспективе проект предусматривает развитие во всех субъектах страны, а совокупный объем инвестиций достигнет 250 млрд рублей. Он уже реализован в Самарской области и охватывает 10 городских округов и 27 муниципальных районов.

В 2021 году СМАРТС построил первую региональную квантовую сеть в России, которая соединила центры обработки данных (ЦОДы) компании в Самаре, Тольятти и Сызрани. Проект поддержан Российским фондом развития информационных технологий, и на реализацию был предоставлен Правительственный грант (в качестве софинансирования проекта "СМАРТС") в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Взломать такую сеть невозможно. Ключевая информация для шифрования в этом случае передается по линиям связи с помощью потока одиночных фотонов — их невозможно разделить, скопировать или незаметно отвести в сторону. При этом смена квантовых ключей шифрования происходит постоянно с частотой свыше 10 раз в секунду.

Технологию построения программно-конфигурирумых квантовых сетей СМАРТС начинал развивать еще в 2017 году, совместно с университетом ИТМО и "Кванттелеком". В 2018 году СМАРТС приобрел контрольный пакет (51%) в производственной компании "Кванттелеком". В 2022 году ее переименовали. Сегодня "СМАРТС-Кванттелеком" — один из лидеров в области квантовых коммуникаций и ядро группы "СМАРТС" в Северной столице России.

Предприятие служит партнером ОАО "Российские железные дороги", участвуя в реализации большой федеральной программы по развитию квантовых коммуникаций. Системы компании активно используются в действующей инфраструктуре РЖД: разворачиваются сети передачи данных с использованием узлов, где располагается квантовое оборудование. Компания сотрудничает с Главным управлением связи Вооруженных Сил РФ, в том числе с Военной академией связи в Санкт-Петербурге. В настоящее время прорабатываются различные аспекты применения этих технологий в интересах систем связи и программно-аппаратных комплексов Вооруженных Сил РФ.

Говоря о новых технологиях и трендах, Геннадий Кирюшин отметил, что будущее — за квантовыми технологиями и уже в ближайшей перспективе большинство каналов связи будут закрываться именно квантовыми ключами.