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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области отремонтировали дорогу в пос. Рощинский

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе Самарской области в текущем дорожном сезоне благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" привели в нормативное состояние автомобильную дорогу регионального значения "Самара-Оренбург" — Рощинский.

Дорога соединяет федеральную трассу М-5 с пос. Рощинский — военным городком с численностью населения более 10 тыс. человек и является основным маршрутом маятниковой миграции населения в направлении Рощинский — Самара.

Рощинский является ключевым пунктом подготовки военнослужащих, в том числе прибывших из других регионов России для направления в зону Специальной военной операции. На территории поселения располагается военный госпиталь, в котором проходят лечение военнослужащие, а также две боевых бригады Центрального военного округа.

Автомобильную дорогу отремонтировали на всем протяжении, ее длина — 5,7 км. Новое дорожное полотно уложили с  использованием современной и прочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-16. Также на объекте устроили новые обочины, заменили дорожные знаки, оснастили три пешеходных перехода автономными пешеходными комплексами "Зебра" с мигающими светофорами, нанесли горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

Жители Рощинского отмечают, что после ремонта автомобильная трасса стала безопаснее. "На автомобильной дороге появилась полноценная дорожная разметка. До ремонта здесь была только осевая разметка краской. Также установили предупреждающие дорожные знаки. Наша дорога очень извилистая, с крутыми поворотами, спусками и подъемами, и такое обустройство трассы было необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. Также мы рады, что установили светофоры на пешеходных переходах и пешеходные ограждения, дорога проходит через жилую зону и по ним военнослужащие ходят на службу. Мы очень довольны проведенным ремонтом", — отмечает заместитель главы администрации городского поселения Рощинский Яна Подкорытова.

Автомобильную дорогу включили в план ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в июне 2023 г. благодаря выделению дополнительных средств федерального бюджета в размере 1,5 млрд руб. на опережающий ремонт объектов нацпроекта. Таким образом, работы на восьми участках автомобильных дорог в Самарской области 66,5 км проведены на год раньше.

В Самарской области в текущем году дорожные работы на объектах нацпроекта были завершены к 1 ноября. Всего в 2023 г. уложено 3,2 млн кв. м асфальта на 117 объектах ремонта общей протяженностью 385,6 км.

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