Скончалась вице-президент клуба Валерия Грушина Ирина Зверева

В воскресенье, 12 ноября, скоропостижно скончалась Ирина Зверева. Она была вице-президентом клуба Валерия Грушина и директором Грушинского фестиваля.
О прощании и похоронах официальная страница "Грушинского фестиваля" сообщит дополнительно.
Ирина Зверева также была лидером Самарского союза молодежи (ССМ) и президентом фонда поддержки образования "Инвестиционная перспектива".
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻