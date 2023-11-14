Разработки, производство и тестирование: что значит для региона экспериментальный режим по беспилотникам

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о подробностях экспериментального правового режима по беспилотным авиационным системам, установленного в регионе Правительством РФ. Соответствующий проект постановления на днях подписал премьер Михаил Мишустин. "Мы поддерживаем, и будем поддерживать впредь проект, который станет передовой технологической площадкой, где будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации по многим направлениям, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ЭПР позволяет дать ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. Это, в свою очередь, и позволит применять соответствующие технологии. В Российской Федерации так называемые "регуляторные "песочницы" возможны в нескольких сферах. Среди них — сфера транспорта.

Если в конце эксперимента инновация покажет себя успешной, Правительство вправе распространить ЭПР на всю страну, то есть закрепить возможность использования соответствующей инновации законодательно.

"Экспериментальный правовой режим — еще один инструмент для комплексного развития кластера БАС в Самарской области: это и производство, и технологические разработки, и взаимодействие с образовательными учреждениями в вопросах подготовки кадров", — перечислил Богданов.

Одно из ключевых условий ЭПР — обеспечение безопасности. Для эффективного и безопасного применения дронов предусматривается внедрение системы управления опытным районом, в том числе применение цифровой платформы "Небосвод" и сервиса "Ранавиа" — они обеспечат организацию и безопасность полетов беспилотников.

"Благодаря ЭПР в Самарской области мы впервые сможем применять тяжелые беспилотники, массой свыше 30 кг. А по итогам тестирования анализировать эффективность и при необходимости, дорабатывать технологии", — пояснил Дмитрий Богданов.

Одним из операторов ЭПР на территории Самарской области стала компания "Транспорт будущего", которая занимается разработкой беспилотных авиасистем и активно работает над созданием кластера БАС в регионе. "Для разработки технологических решений уже создан научно-производственный центр в технопарке "Жигулевская долина". В особой экономической зоне "Тольятти" в завершающей стадии находится строительство завода по выпуску беспилотников", — перечислил Дмитрий Богданов.

В Самарской области будут производить и тестировать дроны для воздушной перевозки грузов и выполнения авиационных работ, среди которых обработка сельскохозяйственных угодий, мониторинг протяженных объектов инфраструктуры, работы для нужд МЧС и др.

"Первостепенным является и вопрос подготовки кадров для новой отрасли, И к нему мы, совместно с нашими партнерами, подошли основательно — эта подготовка начнется буквально со школьной скамьи. Уже в нескольких школах региона запущена работа профильных кружков. Ребята получат возможность одними из первых учиться, экспериментировать и пробовать оборудование", — акцентировал Дмитрий Богданов.

В дальнейшем направления, связанные с подготовкой профильных специалистов, будут запускаться в ссузах и вузах Самарской области.