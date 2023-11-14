Игрок "Крыльев" Амар Рахманович вызван в сборную Боснии и Герцеговины

Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Амар Рахманович вызван в сборную Боснии и Герцеговины, сообщает пресс-служба ФК.
В четверг, 16 ноября, состоится матч между сборными Люксембурга и Боснии и Герцеговины в рамках отборочного этапа Евро-2024.
В воскресенье, 19 ноября, боснийская сборная примет Словакию.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?