Министр культуры РФ отметила заслуги руководителя творческих проектов самарского драмтеатра Сергея Морозова

Творчество руководителя творческих проектов Самарского академического театра драмы, художественного руководителя и директора Театра "На Литейном" (Санкт-Петербург) Сергея Анатольевича Морозова высоко оценили на уровне правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба самарского театра драмы.

"За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу ему объявлена благодарность министра культуры России Ольги Борисовны Любимовой, - отмечается в сообщении. - Гордимся сотрудничеством, желаем новых творческих достижений! С нетерпением ждем премьеры "Дети солнца" (16+) в постановке Сергея Морозова".

До премьеры осталось три дня. Уже 17 и 18 ноября состоятся первые спектакли в театре драмы имени Максима Горького.