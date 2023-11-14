Министр культуры РФ отметила заслуги руководителя творческих проектов самарского драмтеатра Сергея Морозова

Творчество руководителя творческих проектов Самарского академического театра драмы, художественного руководителя и директора Театра "На Литейном" (Санкт-Петербург) Сергея Анатольевича Морозова высоко оценили на уровне правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба самарского театра драмы.
"За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу ему объявлена благодарность министра культуры России Ольги Борисовны Любимовой, - отмечается в сообщении. - Гордимся сотрудничеством, желаем новых творческих достижений! С нетерпением ждем премьеры "Дети солнца" (16+) в постановке Сергея Морозова".
До премьеры осталось три дня. Уже 17 и 18 ноября состоятся первые спектакли в театре драмы имени Максима Горького.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.