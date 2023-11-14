Нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий получил вызов в молодежную сборную Беларуси.
Сборная сыграет два матча: 15 ноября пройдет товарищеская встреча со сверстниками из России, а 20 ноября состоится матч с Хорватией в рамках квалификации чемпионата Европы УЕФА (U-21) сезона 2023/2025.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?