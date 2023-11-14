Нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий получил вызов в молодежную сборную Беларуси.

Сборная сыграет два матча: 15 ноября пройдет товарищеская встреча со сверстниками из России, а 20 ноября состоится матч с Хорватией в рамках квалификации чемпионата Европы УЕФА (U-21) сезона 2023/2025.