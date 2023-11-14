Робот-диагност "Т Плюс" обследовал свыше 8 км теплосетей в Самарской области

Телеуправляемый комплекс "Т Плюс" обследовал 8,5 км тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани в ходе летней ремонтной кампании 2023 года. Результаты диагностики учтены инженерами энергокомпании при формировании планов перекладки подземных коммуникаций.
Диагностический комплекс погружался внутрь тепловой сети, где определял толщину стенок трубы методом переменного намагничивания. Также благодаря роботу специалисты "Т Плюс" смогли визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов.
"С каждым годом востребованность помощи робота-диагноста возрастает, поскольку данный способ оценки надежности тепловых сетей заметно сокращает неудобства для горожан. При выборе мест обследования мы делаем упор на оживленные автомобильные перекрестки и маршруты прохождения трамваев. Диагностический комплекс позволяет проверить такие сложные участки без масштабных земляных работ и приостановки движения транспорта", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Робот управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 м теплосети. Эта методика дополняет традиционные способы проверки тепловых сетей. В Самарской области технология используется с 2021 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!