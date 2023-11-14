16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре в двух микрорайонах ночью отключат холодную воду Жители домов на ул. 22 Партсъезда в Самаре, оставшиеся без воды, могут набрать ее в бойлере В мэрии Самары рассказали, почему в этом году будут организованы три снежных полигона вместо четырех На самарской набережной начались работы по подготовке ледового катка В Самаре определился подрядчик, который будет вывозить снег на полигоны

ЖКХ и благоустройство Общество

Робот-диагност "Т Плюс" обследовал свыше 8 км теплосетей в Самарской области

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Телеуправляемый комплекс "Т Плюс" обследовал 8,5 км тепловых сетей в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани в ходе летней ремонтной кампании 2023 года. Результаты диагностики учтены инженерами энергокомпании при формировании планов перекладки подземных коммуникаций.

Диагностический комплекс погружался внутрь тепловой сети, где определял толщину стенок трубы методом переменного намагничивания. Также благодаря роботу специалисты "Т Плюс" смогли визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов.

"С каждым годом востребованность помощи робота-диагноста возрастает, поскольку данный способ оценки надежности тепловых сетей заметно сокращает неудобства для горожан. При выборе мест обследования мы делаем упор на оживленные автомобильные перекрестки и маршруты прохождения трамваев. Диагностический комплекс позволяет проверить такие сложные участки без масштабных земляных работ и приостановки движения транспорта", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Робот управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 м теплосети. Эта методика дополняет традиционные способы проверки тепловых сетей. В Самарской области технология используется с 2021 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3