Преподаватели строительно-энергетического колледжа прошли стажировку на Самарской ТЭЦ

На Самарской ТЭЦ (ПАО "Т Плюс") прошли производственную стажировку преподаватели Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Для них была организована ознакомительная экскурсия по станции с демонстрацией основных этапов производства тепловой и электрической энергии.
В частности, преподаватели посетили котлотурбинный цех и познакомились с рабочими местами сотрудников станции — выпускников колледжа. Далее стажеры вместе с ведущими специалистами станции обсудили специфику работы основного и вспомогательного оборудования, а также перспективы развития отрасли.
"Самарская ТЭЦ традиционно является ключевым объектом большой энергетики для стажировки преподавателей и студентов профильных учебных заведений региона. Это позволяет обеспечить высокий уровень подготовки будущих энергетиков, которых мы будем рады видеть в качестве сотрудников нашей энергокомпании", — отметил технический директор — главный инженер Самарской ТЭЦ Сергей Сабитов.
Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева готовит машинистов котлов, электромонтеров, сварщиков, слесарей и других специалистов для работы на энергетических производствах. Часть выпускников ежегодно трудоустраивается на ТЭЦ, ГРЭС и предприятия тепловых сетей компании "Т Плюс".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!