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Театр Культура

Театр драмы представит премьеру "Дети солнца"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 ноября, в 18:30, и 18 ноября, в 18:00, в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля по пьесе Максима Горького "Дети солнца" (16+).

"В репертуаре театра имени Горького обязательно должны быть спектакли по произведениям Максима Горького. Это всегда было традицией театра, — говорит директор Самарского театра драмы Сергей Филиппов. — Постановка состоится в рамках ранее заявленного театром "Русского сезона" и станет первым спектаклем нового, 173-го сезона на основной сцене".

"Дети солнца" часто называют "самым чеховским" из всех произведений Горького. Впрочем, в сценической истории пьесы широкая амплитуда трактовок, ее видели и как остросоциальную.

В "Детях солнца" Максим Горький поднимает темы любви, одиночества, отчуждения и надежды. Герои живут обычной жизнью, не чувствуя, что внутри дома растет непонимание между его обитателями, а за стенами уже происходят необратимые перемены.

Режиссер спектакля — заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра Сергей Морозов, художник-постановщик — Денис Денисов, художник по костюмам — Ирина Долгова, художник по свету — Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи — Людмила Бояринова.

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