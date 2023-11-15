Театр драмы представит премьеру "Дети солнца"

В пятницу, 17 ноября, в 18:30, и 18 ноября, в 18:00, в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля по пьесе Максима Горького "Дети солнца" (16+).
"В репертуаре театра имени Горького обязательно должны быть спектакли по произведениям Максима Горького. Это всегда было традицией театра, — говорит директор Самарского театра драмы Сергей Филиппов. — Постановка состоится в рамках ранее заявленного театром "Русского сезона" и станет первым спектаклем нового, 173-го сезона на основной сцене".
"Дети солнца" часто называют "самым чеховским" из всех произведений Горького. Впрочем, в сценической истории пьесы широкая амплитуда трактовок, ее видели и как остросоциальную.
В "Детях солнца" Максим Горький поднимает темы любви, одиночества, отчуждения и надежды. Герои живут обычной жизнью, не чувствуя, что внутри дома растет непонимание между его обитателями, а за стенами уже происходят необратимые перемены.
Режиссер спектакля — заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра Сергей Морозов, художник-постановщик — Денис Денисов, художник по костюмам — Ирина Долгова, художник по свету — Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи — Людмила Бояринова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.