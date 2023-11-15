"ЭнергосбыТ Плюс" провел акцию "Азбука онлайн"

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали клиентам преклонного возраста о преимуществах онлайн сервисов энергокомпании. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Азбука онлайн".
Участниками проекта стали пожилые клиенты компании, проживающие в Самаре. Представители "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали о дистанционных каналах взаимодействия с энергокомпанией, помогли всем желающим зарегистрироваться в личном кабинете, а также проконсультировали, как можно через него дистанционно передавать показания приборов учета и оплачивать счета.
"Проект "Азбука онлайна" призван улучшить качество обслуживания клиентов и популяризировать дистанционные сервисы компании. С его помощью мы стараемся объяснить нашим клиентам, среди которых много пожилых граждан, что онлайн-сервисы — это просто, удобно и безопасно", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно ознакомиться на официальном сайте samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!