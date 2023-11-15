"ЭнергосбыТ Плюс" провел акцию "Азбука онлайн"

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали клиентам преклонного возраста о преимуществах онлайн сервисов энергокомпании. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Азбука онлайн".

Участниками проекта стали пожилые клиенты компании, проживающие в Самаре. Представители "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали о дистанционных каналах взаимодействия с энергокомпанией, помогли всем желающим зарегистрироваться в личном кабинете, а также проконсультировали, как можно через него дистанционно передавать показания приборов учета и оплачивать счета.

"Проект "Азбука онлайна" призван улучшить качество обслуживания клиентов и популяризировать дистанционные сервисы компании. С его помощью мы стараемся объяснить нашим клиентам, среди которых много пожилых граждан, что онлайн-сервисы — это просто, удобно и безопасно", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно ознакомиться на официальном сайте samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/.