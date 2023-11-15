Муниципальные практики Сызрани и Курумоча признаны одними из лучших в стране

Два муниципалитета Самарской области стали лучшими в своих номинациях Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 2023 года. Результаты отбора практик были озвучены на оперативном совещании Правительства РФ. Конкурс предусматривал пять номинаций, в каждой из которых определили по 10 призеров, по пять в двух категориях: городские округа или сельские поселения.

Городской округ Сызрань и сельское поселение Курумоч Волжского района заняли первые места в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" в обеих категориях.

Как ранее отмечал Губернатор Дмитрий Азаров, местное самоуправление — это важный уровень публичной власти. "Именно вам, как и вашим предшественникам, приходится решать самые насущные задачи людей, которые ставят граждане нашей страны по каждому конкретному населенному пункту", — подчеркнул глава региона в ходе съезда Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", который прошел в апреле этого года.

Муниципалитеты-победители федерального конкурса получат призовые премии: 42,5 млн рублей бюджету города и 17 млн рублей бюджета поселения. Конкурс практик регулярно проводится на региональном уровне, а лучшие из них оцениваются на уровне страны.

"Мы ведем постоянную работу с муниципалитетами по экономическому развитию их территорий, по качеству финансового управления, по оздоровлению муниципальных финансов. Все это — глобальная работа экономического блока региона, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Подобные конкурсы лучших практик позволяют стимулировать муниципальные команды нестандартно подходить к поставленным задачам повышать эффективность работы команд в разных сферах".

Сызрань одержала победу, благодаря проекту популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи "Думай о будущем". Подобные программы реализуются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Он проходил в три этапа. Они включали в себя серию лекций о бизнесе как о профессии, семинары для команд проекта по основам предпринимательства и работу с наставниками, экскурсии на предприятия малого бизнеса. В проекте приняли участие более 600 молодых людей. Результаты проекта озвучили на мероприятии, приуроченном ко Дню российского предпринимательства.

"Эта победа стала возможной благодаря слаженной работе бизнеса и власти. Наш проект был направлен на повышение финансовой грамотности молодёжи нашего города. В перспективе мы ожидаем развитие экономики, в том числе за счёт эффективных стартапов молодых предпринимателей. Благодарю всех причастных к этой победе, и особенно нашу молодёжь, которая активно участвовала в проекте "Думай о будущем", — отметил городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко.

Курумоч представил на конкурсе свою практику комплексной поддержки малого и среднего бизнеса: консультирования, сопровождения, подбора актуальных инструментов. В качестве примера муниципалитет представил проект семейного бизнеса — производство функциональных напитков ООО "Фуд-Инновация". С поддержкой местной администрации компания оформила льготный займ в размере 3 млн рублей, прошла процедуру маркировки продукции, а также получила сертификат, позволяющий маркировать продукцию региональной символикой "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области".

"Это наш первый опыт участия в масштабном всероссийском конкурсе. Нас поддержала администрация района, помогали и кураторы из минэкономразвития. После победы в конкурсе наш опыт будут тиражировать по всей стране", — подчеркнула и. о. главы сельского поселения Курумоч Мария Кондратьева.