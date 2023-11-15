Какие мероприятия и сервисы доступны для экспортеров Самарской области

Для экспортно ориентированных предпринимателей состоится серия мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, освоение новых рынков и поиск зарубежных партнеров. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области, на площадке регионального центра "Мой бизнес" работает Центр поддержки экспорта, где начинающие и действующие экспортеры могут получить сопровождение на всех этапах экспортного цикла. На эффективное освоение внешних рынков направлена и работа сервисов от Российского экспортного центра.
Собрали некоторые предстоящие мероприятия и возможности для экспортеров.
Консультации от РЭЦ об особенностях экспорта в конкретную страну
На международных консультациях от РЭЦ расскажут об особенностях экспорта в ОАЭ, Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Египет
На международных консультациях от РЭЦ в ноябре запланировано обсуждение разных направлений внешнеэкономической деятельности.
Приглашаем экспортеров Самаркой области и предпринимателей, которые собираются выходить на рынки других стран, выбирать наиболее актуальные встречи и регистрироваться уже сейчас. Как правило, на таких вебинарах можно получить максимум полезной и практически применимой информации.
Даты и темы консультаций собраны по ссылке.
Семинары по экспортной логистике
До конца 2023 года эксперты из РЭЦ проведут 2 полезных вебинара, посвящённых экспортной логистике. Они запланированы на 24 ноября и 15 декабря. Участникам расскажут об особенностях перевозок в Китай и безопасные мультимодальные перевозки из портов Северо-Запада и Дальнего Востока. На таких онлайн-встречах можно получить максимум полезной прикладной информации, которая поможет грамотно организовать процессы зарубежных поставок.
Подробности — по ссылке.
Международные выставки продукции
Экспортеры, заинтересованные в международных выставках, могут предложить наиболее интересные для них экспо-события в России и за рубежом.
В региональном Центре поддержки экспорта стартовал приём заявок на организацию бизнес-делегаций от области для участия в выставках на территории России и за рубежом. Предприниматели и организации, которые уже точно знают, какую выставку хотят посетить, могут заполнить форму по ссылке.
Если предприниматель пока не определился с событием, наиболее эффективным для бизнеса, он может изучить доступные варианты мероприятий или проконсультироваться со специалистами ЦПЭ. Это позволит сформировать пул желающих и определить приоритетные направления для формирования делегаций на следующий год.
Размещение продукции АПК в международных павильонах
Новый онлайн-сервис на платформе "Мой экспорт" позволит экспортерам попасть со своей продукцией на международные экспо-события по темам агропромышленного комплекса. Оформить заявку на размещение продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах теперь можно в несколько кликов на электронной форме.
Главная цель павильонов — продвижение продукции российских экспортеров и создание условий для эффективного общения с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран. Благодаря этой программе отечественные производители могут представить свою продукцию и установить прочные деловые связи с иностранными партнерами.
Начиная с октября 2023 года, экспортеры подают заявки на размещение своей продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах через цифровую платформу "Мой экспорт". Для этого необходимо зарегистрироваться на портале.
Подробнее — по ссылке.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей