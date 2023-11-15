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Государство и Бизнес Экономическая политика

Какие мероприятия и сервисы доступны для экспортеров Самарской области

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для экспортно ориентированных предпринимателей состоится серия мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, освоение новых рынков и поиск зарубежных партнеров. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области, на площадке регионального центра "Мой бизнес" работает Центр поддержки экспорта, где начинающие и действующие экспортеры могут получить сопровождение на всех этапах экспортного цикла. На эффективное освоение внешних рынков направлена и работа сервисов от Российского экспортного центра.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Собрали некоторые предстоящие мероприятия и возможности для экспортеров.

Консультации от РЭЦ об особенностях экспорта в конкретную страну

На международных консультациях от РЭЦ расскажут об особенностях экспорта в ОАЭ, Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Египет

На международных консультациях от РЭЦ в ноябре запланировано обсуждение разных направлений внешнеэкономической деятельности.

Приглашаем экспортеров Самаркой области и предпринимателей, которые собираются выходить на рынки других стран, выбирать наиболее актуальные встречи и регистрироваться уже сейчас. Как правило, на таких вебинарах можно получить максимум полезной и практически применимой информации.

Даты и темы консультаций собраны по ссылке.

Семинары по экспортной логистике

До конца 2023 года эксперты из РЭЦ проведут 2 полезных вебинара, посвящённых экспортной логистике. Они запланированы на 24 ноября и 15 декабря. Участникам расскажут об особенностях перевозок в Китай и безопасные мультимодальные перевозки из портов Северо-Запада и Дальнего Востока. На таких онлайн-встречах можно получить максимум полезной прикладной информации, которая поможет грамотно организовать процессы зарубежных поставок.

Подробности — по ссылке.

Международные выставки продукции

Экспортеры, заинтересованные в международных выставках, могут предложить наиболее интересные для них экспо-события в России и за рубежом.

В региональном Центре поддержки экспорта стартовал приём заявок на организацию бизнес-делегаций от области для участия в выставках на территории России и за рубежом. Предприниматели и организации, которые уже точно знают, какую выставку хотят посетить, могут заполнить форму по ссылке.

Если предприниматель пока не определился с событием, наиболее эффективным для бизнеса, он может изучить доступные варианты мероприятий или проконсультироваться со специалистами ЦПЭ. Это позволит сформировать пул желающих и определить приоритетные направления для формирования делегаций на следующий год.

Размещение продукции АПК в международных павильонах

Новый онлайн-сервис на платформе "Мой экспорт" позволит экспортерам попасть со своей продукцией на международные экспо-события по темам агропромышленного комплекса. Оформить заявку на размещение продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах теперь можно в несколько кликов на электронной форме.

Главная цель павильонов — продвижение продукции российских экспортеров и создание условий для эффективного общения с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран. Благодаря этой программе отечественные производители могут представить свою продукцию и установить прочные деловые связи с иностранными партнерами.

Начиная с октября 2023 года, экспортеры подают заявки на размещение своей продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах через цифровую платформу "Мой экспорт". Для этого необходимо зарегистрироваться на портале.

Подробнее — по ссылке.

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