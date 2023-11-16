Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Любовь к трем апельсинам"

Представление (12+) пройдет в Самарском театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича 30 ноября.
Ни в одной другой из созданных Сергеем Прокофьевым десяти опер страсть к театральному шутовству не раскрылась так полно, как в "Любви к трем апельсинам". Либретто, написанное самим композитором, сохранило имена действующих лиц и основную канву сюжета одноименной пьесы Карло Гоцци.
Главный герой, Принц, медленно погибает от черной меланхолии. Только смех может спасти его. Поэтому на праздник, устроенный по приказу Короля, приглашен Труффальдино — "человек, умеющий смешить".
Отраженная в музыке стремительность действия, а также невероятные ситуации и забавные приключения ждут всех зрителей спектакля.
Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.
Режиссер-постановщик — Наталья Дыченко.
Художник-постановщик — Елена Соловьева.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.