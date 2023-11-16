Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Любовь к трем апельсинам"

Представление (12+) пройдет в Самарском театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича 30 ноября.

Ни в одной другой из созданных Сергеем Прокофьевым десяти опер страсть к театральному шутовству не раскрылась так полно, как в "Любви к трем апельсинам". Либретто, написанное самим композитором, сохранило имена действующих лиц и основную канву сюжета одноименной пьесы Карло Гоцци.

Главный герой, Принц, медленно погибает от черной меланхолии. Только смех может спасти его. Поэтому на праздник, устроенный по приказу Короля, приглашен Труффальдино — "человек, умеющий смешить".

Отраженная в музыке стремительность действия, а также невероятные ситуации и забавные приключения ждут всех зрителей спектакля.

Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.

Режиссер-постановщик — Наталья Дыченко.

Художник-постановщик — Елена Соловьева.