Егор Карпицкий сыграл за сборную Беларуси

Футболист "Крыльев Советов" Егор Карпицкий сыграл за молодежную сборную Беларуси (U-21) в товарищеском матче против сборной России (U-21).
Егор вышел в стартовом составе и провел весь матч на поле.
Встреча с молодежной сборной России завершилась поражением — 1:3.
Следующий матч состоится 20 ноября с Хорватией в рамках квалификации чемпионата Европы УЕФА (U-21) сезона 2023/2025
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?