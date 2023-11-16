Доцент самарского вуза получил три года колонии за попытку подкупить полицейского

В Самаре суд вынес приговор доценту ВУЗа, которого признали виновным в попытке дать взятку. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, в октябре 2022 г. преподаватель пытался передать полицейскому 200 тыс. руб., чтобы тот сфальсифицировал материалы проверки по факту получения взяток от студентов. Правоохранитель отказался брать деньги.
Суд назначил доценту три года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1,4 млн рублей.
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...