В Тольятти стартует Кубок Самарской области по стрельбе из лука

В субботу, 18 ноября, в тольяттинском УСК ФГУ МО РФ "ЦСКА" стартует Кубок Самарской области по стрельбе из лука.

Команда региона по стрельбе из лука - одна из сильнейших в стране. В нынешнем году прошло уже шесть соревнований всероссийского уровня, и областная сборная завоевала три золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Организатор соревнований - Федерация стрельбы из лука Самарской области. Главный судья - спортивный судья 1 категории Андрей Бабушкин.