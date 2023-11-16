В Тольятти стартует Кубок Самарской области по стрельбе из лука

В субботу, 18 ноября, в тольяттинском УСК ФГУ МО РФ "ЦСКА" стартует Кубок Самарской области по стрельбе из лука.
Команда региона по стрельбе из лука - одна из сильнейших в стране. В нынешнем году прошло уже шесть соревнований всероссийского уровня, и областная сборная завоевала три золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.
Организатор соревнований - Федерация стрельбы из лука Самарской области. Главный судья - спортивный судья 1 категории Андрей Бабушкин.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
Отличное решение!