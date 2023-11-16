16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти стартует Кубок Самарской области по стрельбе из лука Егор Карпицкий сыграл за сборную Беларуси Тольяттинские спортсменки привезли две медали с международных соревнований по каратэ Футболист "Урала" после игры с "Крыльями" дисквалифицирован на два матча Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет мастер-класс для спортсменов 63 региона

Спорт

В Тольятти стартует Кубок Самарской области по стрельбе из лука

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 18 ноября, в тольяттинском УСК ФГУ МО РФ "ЦСКА" стартует Кубок Самарской области по стрельбе из лука.

Фото: Федерация стрельбы из лука Самарской области

Команда региона по стрельбе из лука - одна из сильнейших в стране. В нынешнем году прошло уже шесть соревнований всероссийского уровня, и областная сборная завоевала три золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Организатор соревнований - Федерация стрельбы из лука Самарской области. Главный судья - спортивный судья 1 категории Андрей Бабушкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Таня Иваненко 28 июня 2021 13:11 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Отличное решение!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3