Проект производителя дыхательных масок "Самоздрав" стал первым в акселераторе "Сколково"

Резидент "Жигулевской долины" — компания "Самоздрав" — приняла участие в акселераторе "Школа стартапов Сколково". Программа направлена на развитие молодых проектов, повышение уровня управленческих и личностных компетенций у основателей стартапов и участников команд. Региональный производитель дыхательных тренажеров и масок вышел со своим проектом на демо-день и занял первое место по итогам презентационной сессии.

Компания "Самоздрав" занимается организацией серийного производства инновационного дыхательного тренажера Aironic с мобильным приложением для профилактики и реабилитации после сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

"Мы презентовали свой продукт с целью привлечь инвесторов и бизнес-агентов. Нашей компании было важно усилить свой проект, получить внешнюю экспертизу. Победа в питч-сессии — это показатель инвестиционной и коммерческой привлекательности нашего продукта. Участие в акселераторе повысило уверенность в своем проекте, расширило круг полезных знакомств, привлекло внимание инвесторов. В планах компании — получение статуса резидента "Сколково", реализация дорожной карты, которую проработали в проекте, и продвижение Aironic на мировой рынок, — отметила Варвара Мишустина, учредитель и руководитель ООО "Самоздрав".

Инновационные и высокотехнологические предприятия Самарской области получают всю необходимую поддержку для вывода своих продуктов на рынок, в том числе — содействие в привлечении федеральных инструментов поддержки. Условия для развития бизнеса в регионе создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

"Школа стартапов Сколково" предоставляет комплексную поддержку стартапов на различных стадиях развития и ориентирована на формирование команды, развитие бизнес-навыков, подготовку проекта для первых продаж, масштабирования и инвестиций. Школа также предоставляет участникам информацию об инструментах и механизмах поддержки стартапов "Сколково", знакомит с технологическими сервисами фонда.

Участники прошли более 90 часов теории и практики по 5 тематическим блокам. За пять недель участники программы получили от экспертов проверенную на практике теорию, разобрали с опытными наставниками свои бизнес-проекты. Выпускникам курса будет оказана поддержка по присвоению статуса резидента "Сколково". В финале обучения команды-выпускники представили свои проекты. По итогам презентации первое место заняла компания "Самоздрав" с проектом по масштабированию продаж дыхательной маски Aironic.

Напомним, что технопарк "Жигулевская долина" является лучшим региональным оператором "Сколково" по итогам 2022 года и лидером Национального рейтинга технопарков 2023 года. В инфраструктуру поддержки технопарка входит всесторонняя помощь технологическим инновационным проектам, включая получение статуса участника фонда "Сколково". На уровне региона эту работу курирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

"На площадке технопарка мы объединили ключевые инструменты для развития высокотехнологичных проектов, инновационных стартапов и продолжаем расширять эти возможности. Сегодня резиденты технопарка могут претендовать на статус участника "Сколково", поддержку федеральных институтов развития, пользоваться спектром услуг, оказываемых в "Жигулевской долине", — отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.