Самарец пытался подкупить ритуальщика, чтобы не сносить слишком большое надгробие

Ленинский районный суд Самары вынес приговор 46-летнему местному жителю за дачу взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее мужчина нарушил допустимые нормы по размеру при установке надгробия. Чтобы избежать демонтажа памятника, он предложил сотруднику МКУ "Ритуал" подписать акт о соответствии размеров требованиям. А когда ритуальщик отказался, самарец положил ему в карман 50 тыс. рублей.
Сотрудник МКУ сообщил о случившемся руководству и пошел в полицию.
Суд назначил обвиняемому два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...