Заключенного из самарской колонии осудили за попытку сбыть наркотики

В Самаре заключенного ИК-6 признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Его задержали при попытке перебросить на территорию колонии свертки с 56,53 г наркотика.
Суд назначил мужчине девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...