В Большечерниговском районе иномарка съехала в кювет и перевернулась, пострадали пять человек

В пятницу, 17 ноября, в Большечерниговском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в 08:20 на автодороге А-300 "Самара Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан" водитель автомобиля Toyota Estima не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.
В результате происшедшего пострадали водитель и четыре пассажира — три женщины 1982, 1986, 1985 гг.р. и мужчина 1989 г.р. Всем оказана медицинская помощь.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!