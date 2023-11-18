В Большечерниговском районе иномарка съехала в кювет и перевернулась, пострадали пять человек

В пятницу, 17 ноября, в Большечерниговском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 08:20 на автодороге А-300 "Самара Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан" водитель автомобиля Toyota Estima не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате происшедшего пострадали водитель и четыре пассажира — три женщины 1982, 1986, 1985 гг.р. и мужчина 1989 г.р. Всем оказана медицинская помощь.