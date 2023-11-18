Коллектив САТОБ представил "Мастера и Маргариту" на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге

В пятницу, 17 ноября, в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума на сцене государственного академического Мариинского театра состоялся показ оперы Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита" (16+) в исполнении коллектива Самарского академического театра оперы и балета им. Дмитрия Шостаковича.
Премьера "Мастера и Маргариты" состоялась на сцене САТОБ 6 октября. После спектакля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил коллектив театра с успехом и выразил уверенность, что у спектакля будет большое будущее. Общаясь с руководством театра, глава региона предложил организовать гастроли "Мастера и Маргариты" на сцене Мариинского театра. Его инициативу творческий коллектив поддержал. И вскоре "Шостакович. Опера. Балет" получил официальное приглашение выступить в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
"Мне звонил Дмитрий Игоревич Азаров, и мы договорились включить самарскую постановку в в программу международного культурного форума. Я нахожу высокий смысл в том, чтобы региональные коллективы и артисты показывали здесь, на этой огромной сцене, в этом великолепном технологически оснащенном театре свои лучшие работы", — сказал художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
Показ на новой сцене Мариинского театра 17 ноября прошел с триумфом и вызвал восторг у петербургской публики. Сам театр анонсировал самарскую постановку как "одно из центральных событий культурного форума". "Это постановка номер один в этом сезоне по значимости. Невозможно было оторваться ни от одной сцены", — комментировали выходившие из зрительного зала театралы.
После спектакля за сцену к творческой группе и руководству самарского театра пришел Валерий Гергиев. Он поздравил САТОБ с успешной постановкой. Легендарный артист отметил, что самарский спектакль поставлен на музыку петербургского композитора Сергея Слонимского, и коллектив показал хорошую работу.
Среди зрителей спектакля были участники Санкт-Петербургского международного культурного форума из разных регионов страны и из-за рубежа. В их числе — знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. На спектакль он приехал сразу после участия в пленарном заседании культурного форума, в ходе которого президент РФ Владимир Путин поблагодарил Эмира Кустурицу за внимание к русской культуре. После просмотра "Мастера и Маргариты" сербский режиссер высоко отметил работу самарского театра.
"Очень понравилось! Великолепно!" — обратился Эмир Кустурица к режиссеру самарской постановки Юрию Александрову.
Художественный руководитель САТОБ, дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов рассказал, что для коллектива выступление в Санкт-Петербурге было "выходом из зоны комфорта".
"Спектакль мы запустили в Самаре всего месяц назад, и даже не верится, что мы сразу оказались здесь, в Мариинском театре. Сильно переживали, чтобы не подвести наш театр, губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, который нам помог организовать выступление. Дмитрий Игоревич фактически дал путевку в жизнь этому спектаклю: он изначально поддержал идею сделать постановку оперы Сергея Михайловича Слонимского, был на нашей премьере в Самаре, способствовал тому, чтобы спектакль приехал в Мариинку. Мы ему очень благодарны", — сказал Евгений Хохлов.
Он также отметил, что уже на самарской премьере присутствовали театральные критики из Санкт-Петербурга. Они тепло отозвались о постановке.
Режиссером спектакля "Мастер и Маргарита" выступил народный артист России, лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Юрий Александров. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Художник-постановщик — Сергей Новиков. Либретто написали Юрий Димитрин и Виталий Фиалковский.
В Самаре ближайшие показы "Мастера и Маргариты" на сцене театра оперы и балета состоятся 6, 7, 8 и 9 декабря.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.