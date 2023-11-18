Коллектив САТОБ представил "Мастера и Маргариту" на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге

В пятницу, 17 ноября, в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума на сцене государственного академического Мариинского театра состоялся показ оперы Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита" (16+) в исполнении коллектива Самарского академического театра оперы и балета им. Дмитрия Шостаковича.

Премьера "Мастера и Маргариты" состоялась на сцене САТОБ 6 октября. После спектакля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил коллектив театра с успехом и выразил уверенность, что у спектакля будет большое будущее. Общаясь с руководством театра, глава региона предложил организовать гастроли "Мастера и Маргариты" на сцене Мариинского театра. Его инициативу творческий коллектив поддержал. И вскоре "Шостакович. Опера. Балет" получил официальное приглашение выступить в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мне звонил Дмитрий Игоревич Азаров, и мы договорились включить самарскую постановку в в программу международного культурного форума. Я нахожу высокий смысл в том, чтобы региональные коллективы и артисты показывали здесь, на этой огромной сцене, в этом великолепном технологически оснащенном театре свои лучшие работы", — сказал художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Показ на новой сцене Мариинского театра 17 ноября прошел с триумфом и вызвал восторг у петербургской публики. Сам театр анонсировал самарскую постановку как "одно из центральных событий культурного форума". "Это постановка номер один в этом сезоне по значимости. Невозможно было оторваться ни от одной сцены", — комментировали выходившие из зрительного зала театралы.

После спектакля за сцену к творческой группе и руководству самарского театра пришел Валерий Гергиев. Он поздравил САТОБ с успешной постановкой. Легендарный артист отметил, что самарский спектакль поставлен на музыку петербургского композитора Сергея Слонимского, и коллектив показал хорошую работу.

Среди зрителей спектакля были участники Санкт-Петербургского международного культурного форума из разных регионов страны и из-за рубежа. В их числе — знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. На спектакль он приехал сразу после участия в пленарном заседании культурного форума, в ходе которого президент РФ Владимир Путин поблагодарил Эмира Кустурицу за внимание к русской культуре. После просмотра "Мастера и Маргариты" сербский режиссер высоко отметил работу самарского театра.

"Очень понравилось! Великолепно!" — обратился Эмир Кустурица к режиссеру самарской постановки Юрию Александрову.

Художественный руководитель САТОБ, дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов рассказал, что для коллектива выступление в Санкт-Петербурге было "выходом из зоны комфорта".

"Спектакль мы запустили в Самаре всего месяц назад, и даже не верится, что мы сразу оказались здесь, в Мариинском театре. Сильно переживали, чтобы не подвести наш театр, губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, который нам помог организовать выступление. Дмитрий Игоревич фактически дал путевку в жизнь этому спектаклю: он изначально поддержал идею сделать постановку оперы Сергея Михайловича Слонимского, был на нашей премьере в Самаре, способствовал тому, чтобы спектакль приехал в Мариинку. Мы ему очень благодарны", — сказал Евгений Хохлов.

Он также отметил, что уже на самарской премьере присутствовали театральные критики из Санкт-Петербурга. Они тепло отозвались о постановке.

Режиссером спектакля "Мастер и Маргарита" выступил народный артист России, лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Юрий Александров. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Художник-постановщик — Сергей Новиков. Либретто написали Юрий Димитрин и Виталий Фиалковский.

В Самаре ближайшие показы "Мастера и Маргариты" на сцене театра оперы и балета состоятся 6, 7, 8 и 9 декабря.