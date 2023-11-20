Перед матчем "Крылья" - "Локомотив" выступит группа "Земляне"

В субботу, 25 ноября, в 14:00 состоится матч 16 тура МИР РПЛ "Крылья Советов" - "Локомотив".

65 лет назад в Самаре была выпущена первая ракета Р-7, на основе которой были изготовлены легендарные "Восток", "Молния", "Восход" и "Союз".

Самара является единственным городом, в котором осуществлялось одновременно проектирование, конструирование, сборка космических аппаратов, а также подготовка профессиональных кадров.

В честь "космического" юбилея на "Солидарность Арене" состоится выступление главной космической группы страны, исполнителей легендарного хита "Трава у дома" — "Земляне".

Кроме этого, на центральной площади стадиона будут возведены два больших шатра с тепловыми пушками и тематическими активностями.