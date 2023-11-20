16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перед матчем "Крылья" - "Локомотив" выступит группа "Земляне" Главный тренер ФК "Акрон" Евгений Калешин раскритиковал систему российского футбола Егор Карпицкий сыграл за сборную Беларуси Футболист "Урала" после игры с "Крыльями" дисквалифицирован на два матча Нападающий "Крыльев Советов" Егор Карпицкий получил вызов в молодежную сборную Беларуси

Футбол Спорт

Перед матчем "Крылья" - "Локомотив" выступит группа "Земляне"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 ноября, в 14:00 состоится матч 16 тура МИР РПЛ "Крылья Советов" - "Локомотив".

65 лет назад в Самаре была выпущена первая ракета Р-7, на основе которой были изготовлены легендарные "Восток", "Молния", "Восход" и "Союз".

Самара является единственным городом, в котором осуществлялось одновременно проектирование, конструирование, сборка космических аппаратов, а также подготовка профессиональных кадров.

В честь "космического" юбилея на "Солидарность Арене" состоится выступление главной космической группы страны, исполнителей легендарного хита "Трава у дома" — "Земляне".

Кроме этого, на центральной площади стадиона будут возведены два больших шатра с тепловыми пушками и тематическими активностями.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3