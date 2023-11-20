В Тольятти прошел международный семинар по передовым технологиям водоподготовки

С 16 по 18 октября в Тольятти прошел международный научно-технический семинар "Водоподготовка — передовые технологии и практики в условиях импортонезависимости", посвященный вопросам подготовки и очистки воды в различных областях промышленности. Традиционно организатором выступила компания "ТЭХ-Групп", которая проводит мероприятия по водоподготовке один раз в два года.

Семинар этого года был ориентирован на руководящий технический персонал энергетических, химических, металлургических и других промышленных предприятий: главных инженеров ТЭЦ, главных энергетиков, главных химиков, главных экологов, руководителей и специалистов химических цехов и лабораторий, теплотехнических отделов.

"Это была актуальная и своевременная встреча профессионалов, неравнодушных и верных своему делу людей со всех регионов России и ближнего Зарубежья, от Владивостока и Хабаровска до Петрозаводска, Гродно и Уральска", — поделился руководитель компании Алексей Гридчин.

Использование воды в производстве имеет огромное значение и позволяет обеспечить нормальное функционирование многих отраслей промышленности во всех регионах нашей страны. Сегодняшняя политика государства направлена, прежде всего, на сокращение издержек и поиски экологически выгодных технологических решений.

"И наша компания успешно разрабатывает и развивает современные инновационные технологии, применяя только качественное сырье и материалы проверенных производителей, преимущественно российских. В реализации своих проектов мы стараемся быть максимально импортонезависимой компанией, вовлекая в единое пространство импортозамещения своих партнеров и единомышленников", — технический директор компании Татьяна Федотова.

Об этом и многом другом в своих докладах и рассказали гостям форума, а их было больше 80 человек, специалисты "ТЭХ-Групп". Всем участникам было интересно услышать про действительно работающие технологии, увидеть результаты внедрения на конкретных объектах.

Как потом отметила в интервью телевизионному каналу "ТОЛЬЯТТИ24" главный специалист ПАО "Т Плюс" Любовь Кульметьева, такие экономичные технологии не только в значительной мере снижают эксплуатационные затраты, но и позволяют уменьшить экологическую нагрузку.

Энергетическую отрасль на семинаре представили специалисты таких крупных энергохолдингов как ПАО "Т Плюс", ООО "КВАДРА", ПАО "ТГК-1", ПАО "ТГК-16", ПАО "ДГК", АО "Татэнерго", ПАО "ЭЛ5-Энерго" и другие.

От химиков и нефтехимиков присутствовали коллеги от таких гигантов индустрии, как ПАО "КуйбышевАзот", ПАО "Тольяттиазот", АО "Апатит", ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", ООО "СИБУР", АО "Минеральные удобрения".

Также в семинаре приняли участие представители коммерческих организаций, для которых организаторы мероприятия подготовили выставочные площади. На стендах была представлена отечественная и зарубежная продукция: аналитические приборы контроля ВХР (ООО "ВЗОР"), средства измерения и сигнализации уровня ООО НПП "ЭЛЕМЕР", насосное оборудование (ООО "СиЭнПиРус"), промышленные трубопроводные системы из пластика (ООО "Инноформула") и образцы антикоррозионной защиты внутренних поверхностей емкостного оборудования (ООО "ПрофАнтикор").

О возможностях и научном подходе к вопросу взаимодействия в сфере водоподготовки рассказал участник, приехавший из Московского Энергетического Института.

Жаркие дебаты развернулись за круглым столом, который был запланирован организаторами семинара на второй день. И это неудивительно — ведь вопросы, которые были вынесены на обсуждение, касались всех и каждого.

Способы и методы консервации теплоэнергетического оборудования, как традиционные с применением гидразина и аммиака, так и новые, с применением аминосодержащих регентов; пути решения проблем, возникающих в процессах предочистки, преимущества противоточной технологии при эксплуатации ионитных фильтров — вот далеко неполный перечень вопросов круглого стола. Отведенного времени было явно мало, и даже во время экскурсии по городу наши гости еще долго обменивались мнениями и делились своим наболевшим.

Много впечатлений и эмоций у гостей вызвала и экскурсия в музей АвтоВАЗа, где представлена автомобильная история Тольятти с яркими фотографиями и интересными фактами, рассказывающими об отечественном автопроме, начиная с далекого 1976 года.

"Научно-технический семинар стал как для гостей, так и для организаторов, той целенаправленной платформой для интенсивного обмена накопленным опытом, которая открыла уникальные возможности получения новых знаний; позволила укрепить профессиональные связи и оперативно интегрировать современные подходы и технологии в производственные процессы предприятий.

Мы уверены, что проведенный форум, как и в прошлые годы, подтвердил свою высокую репутацию, а участники семинара сумеют, опираясь на его позитивные результаты, сформировать конкретные предложения и рекомендации для обеспечения эффективной и надежной работы оборудования и систем водоподготовки различных промышленных предприятий России и стран СНГ", — заявил по итогам встречи Дмитрий Хальзов, коммерческий директор компании "ТЭХ-Групп".