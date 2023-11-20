В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца"

В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького 17 и 18 ноября состоялась премьера спектакля "Дети солнца" по одноименной пьесе Максима Горького (16+).
Постановка стала первой премьерой этого сезона, заявленного театром как "Русский сезон", на основной сцене. Нехрестоматийный Горький предстает во вневременных минималистичных декорациях, а художественный свет является полноправным участником действия, преображая героев и окружающую обстановку.
"Это то, что называется программным спектаклем, — подчеркнул директор Самарского театра драмы Сергей Филиппов. — Театр возвращается к имени Максима Горького, которого в нашем репертуаре не было уже давно. "Дети солнца" стали важным разговором о месте и самоощущении интеллигенции в российской истории, при этом достаточно много параллелей можно увидеть и с сегодняшним днем".
Режиссер спектакля, руководитель творческих проектов театра Сергей Морозов: "Дети солнца" — очень важный спектакль лично для меня, надеюсь, он так же важен и для артистов, и для театра имени Горького. Мне важно было вместе с артистами и постановочной группой исследовать сочетание стремления человека вверх и тех пут, тех трудностей, которые он испытывает в этом стремлении. И какая из сторон, которая находится в каждом человеке, побеждает".
Режиссер спектакля — заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра драмы Сергей Морозов, художник-постановщик — Денис Денисов, художник по костюмам — Ирина Долгова, художник по свету — Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи — Людмила Бояринова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.