16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца" Коллектив САТОБ представил "Мастера и Маргариту" на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге Театр драмы представит премьеру "Дети солнца" Министр культуры РФ отметила заслуги руководителя творческих проектов самарского драмтеатра Сергея Морозова В Новокуйбышевске в преддверии дня рождения театра "Грань" состоялся пресс-завтрак

Театр Культура

В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького 17 и 18 ноября состоялась премьера спектакля "Дети солнца" по одноименной пьесе Максима Горького (16+).

Фото: Александр Крылов

Постановка стала первой премьерой этого сезона, заявленного театром как "Русский сезон", на основной сцене. Нехрестоматийный Горький предстает во вневременных минималистичных декорациях, а художественный свет является полноправным участником действия, преображая героев и окружающую обстановку.

"Это то, что называется программным спектаклем, — подчеркнул директор Самарского театра драмы Сергей Филиппов. — Театр возвращается к имени Максима Горького, которого в нашем репертуаре не было уже давно. "Дети солнца" стали важным разговором о месте и самоощущении интеллигенции в российской истории, при этом достаточно много параллелей можно увидеть и с сегодняшним днем".
Режиссер спектакля, руководитель творческих проектов театра Сергей Морозов: "Дети солнца" — очень важный спектакль лично для меня, надеюсь, он так же важен и для артистов, и для театра имени Горького. Мне важно было вместе с артистами и постановочной группой исследовать сочетание стремления человека вверх и тех пут, тех трудностей, которые он испытывает в этом стремлении. И какая из сторон, которая находится в каждом человеке, побеждает".

Режиссер спектакля — заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра драмы  Сергей Морозов, художник-постановщик — Денис Денисов, художник по костюмам — Ирина Долгова, художник по свету — Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи — Людмила Бояринова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3