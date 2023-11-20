В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца"

В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького 17 и 18 ноября состоялась премьера спектакля "Дети солнца" по одноименной пьесе Максима Горького (16+).

Постановка стала первой премьерой этого сезона, заявленного театром как "Русский сезон", на основной сцене. Нехрестоматийный Горький предстает во вневременных минималистичных декорациях, а художественный свет является полноправным участником действия, преображая героев и окружающую обстановку.

"Это то, что называется программным спектаклем, — подчеркнул директор Самарского театра драмы Сергей Филиппов. — Театр возвращается к имени Максима Горького, которого в нашем репертуаре не было уже давно. "Дети солнца" стали важным разговором о месте и самоощущении интеллигенции в российской истории, при этом достаточно много параллелей можно увидеть и с сегодняшним днем".

Режиссер спектакля, руководитель творческих проектов театра Сергей Морозов: "Дети солнца" — очень важный спектакль лично для меня, надеюсь, он так же важен и для артистов, и для театра имени Горького. Мне важно было вместе с артистами и постановочной группой исследовать сочетание стремления человека вверх и тех пут, тех трудностей, которые он испытывает в этом стремлении. И какая из сторон, которая находится в каждом человеке, побеждает".

Режиссер спектакля — заместитель директора по координации и реализации творческих проектов театра драмы Сергей Морозов, художник-постановщик — Денис Денисов, художник по костюмам — Ирина Долгова, художник по свету — Валентин Бакоян, ассистент режиссера, педагог по речи — Людмила Бояринова.