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Транспорт Транспорт и связь

Стоимость проезда в общественном транспорте Самарской области останется ниже до Нового года

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пассажиры общественного транспорта Самарской области, которые расплачивались за поездки картой "Мир" и Картой жителя, установленной в смартфоне, сэкономили уже более 6,5 миллиона рублей. Кроме того, платить за проезд телефоном жители Самарской области стали в 1,5 раза чаще. О промежуточных результатах акции по скидкам за проезд рассказали в пресс-службе платежной системы "Мир".

Фото: предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

До конца 2023 года в общественном транспорте губернии действуют сразу две скидки на проезд. Поездки станут дешевле на восемь рублей при оплате их картой "Мир", загруженной в смартфон. По Карте жителя Самарской области, которая также выпускается на базе платежной системы "Мир", можно сэкономить еще больше - 10 рублей. Кстати, эту карту также возможно привязать к своему телефону.

Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, а также в электричках Самарской пригородной пассажирской компании.

Чтобы воспользоваться предложением российской платежной системы, необходимо заранее загрузить свою карту "Мир" или Карту жителя в одно из мобильных платежных приложений. Это может быть, например, Mir Pay или Samsung Pay. Сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию.

Как отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова, в платежный сервис можно загрузить карту "Мир" практически любого банка. В том числе добавить в сервис можно виртуальную карту, выпущенную онлайн в приложении банка. При оплате посредством пластиковых карт "Мир", в том числе пластиковых Карт жителя Самарской области, скидка на проезд не предоставляется.

С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте privetmir.ru и в мобильном приложении "Привет!".

Подробная информация о преимуществах и возможности Карты жителя Самарской области размещена на сайте card.samregion.ru.

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