Дорога "Самара - Пугачев - Волгоград" перекрыта из-за метели

В понедельник, 20 ноября, с 13:30 в Самарской области введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках 111+960 - 165+612 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград".



Причина - неблагоприятные погодных условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 18:00 часов 20 ноября, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Напомним, что 889+000 - 944+500 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск" перекрыта для грузового и маршрутного транспорта.

Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах