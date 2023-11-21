Игрок "Крыльев" Александр Солдатенков сыграл за сборную России

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В понедельник, 20 ноября, национальная сборная России на стадионе "Волгоград Арена" встречалась со сборной Кубы. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.