Игрок "Крыльев" Александр Солдатенков сыграл за сборную России

В понедельник, 20 ноября, национальная сборная России на стадионе "Волгоград Арена" встречалась со сборной Кубы. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков вышел на поле в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Юрий Горшков остался на скамейке запасных. Встреча завершилась разгромной победой сборной России со счетом 8:0.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?