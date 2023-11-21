Стали известны подробности "похищения" таксиста в Самаре

Источники "Волга Ньюс" в правоохранительных органах рассказали детали происшествия с самарским таксистом. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, двое мужчин привезли 21-летнего водителя такси в офис на ул. Авроры в Самаре под предлогом оформления ДТП, после чего потребовали денег и насильно удерживали, тем самым незаконно лишив мужчину свободы. Потерпевшего освободили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР "Омега" Росгвардии. Подозреваемых задержали. Уголовное дело возбудили в Следственном комитете.

По сообщению источников "Волга Ньюс", в центре внимания оказалось ООО "Нур". В компании предоставляли машины в аренду таксистам. По предварительным данным, в фирме могла действовать система "штрафов" за ДТП — независимо от того, виноват был арендатор в ДТП или нет. Предполагается, что несколько дней назад один из арендаторов попал в аварию. Тогда его закрыли в офисе фирмы "безопасники". Они требовали около 300 тыс. в качестве штрафа. О происходящем узнали в управлении уголовного розыска и вызволили пленника — гражданина Узбекистана.

Предполагается, что сейчас правоохранители опросят других арендаторов — не применяли ли к ним незаконные меры из-за дорожно-транспортных происшествий.