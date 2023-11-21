16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стали известны подробности "похищения" таксиста в Самаре Тольяттинец решил покататься на чужом автомобиле и стал фигурантом уголовного дела Самарская полиция задержала людей, которые силой удерживали таксиста в офисе В Тольятти из-за мужчины женщины дошли до поножовщины В Сызрани пьяный рецидивист угнал автомобиль у собутыльника

Преступления Происшествия

Стали известны подробности "похищения" таксиста в Самаре

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Источники "Волга Ньюс" в правоохранительных органах рассказали детали происшествия с самарским таксистом. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, двое мужчин привезли 21-летнего водителя такси в офис на ул. Авроры в Самаре под предлогом оформления ДТП, после чего потребовали денег и насильно удерживали, тем самым незаконно лишив мужчину свободы. Потерпевшего освободили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР "Омега" Росгвардии. Подозреваемых задержали. Уголовное дело возбудили в Следственном комитете.

По сообщению источников "Волга Ньюс", в центре внимания оказалось ООО "Нур". В компании предоставляли машины в аренду таксистам. По предварительным данным, в фирме могла действовать система "штрафов" за ДТП — независимо от того, виноват был арендатор в ДТП или нет. Предполагается, что несколько дней назад один из арендаторов попал в аварию. Тогда его закрыли в офисе фирмы "безопасники". Они требовали около 300 тыс. в качестве штрафа. О происходящем узнали в управлении уголовного розыска и вызволили пленника — гражданина Узбекистана.

Предполагается, что сейчас правоохранители опросят других арендаторов — не применяли ли к ним незаконные меры из-за дорожно-транспортных происшествий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3