Стали известны подробности "похищения" таксиста в Самаре

Источники "Волга Ньюс" в правоохранительных органах рассказали детали происшествия с самарским таксистом. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного лишения свободы.
Напомним, по версии следствия, двое мужчин привезли 21-летнего водителя такси в офис на ул. Авроры в Самаре под предлогом оформления ДТП, после чего потребовали денег и насильно удерживали, тем самым незаконно лишив мужчину свободы. Потерпевшего освободили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР "Омега" Росгвардии. Подозреваемых задержали. Уголовное дело возбудили в Следственном комитете.
По сообщению источников "Волга Ньюс", в центре внимания оказалось ООО "Нур". В компании предоставляли машины в аренду таксистам. По предварительным данным, в фирме могла действовать система "штрафов" за ДТП — независимо от того, виноват был арендатор в ДТП или нет. Предполагается, что несколько дней назад один из арендаторов попал в аварию. Тогда его закрыли в офисе фирмы "безопасники". Они требовали около 300 тыс. в качестве штрафа. О происходящем узнали в управлении уголовного розыска и вызволили пленника — гражданина Узбекистана.
Предполагается, что сейчас правоохранители опросят других арендаторов — не применяли ли к ним незаконные меры из-за дорожно-транспортных происшествий.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.