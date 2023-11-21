В Самарской области сняты ограничения движения на трассах во вторник, 21 ноября, сообщает МЧС России.

Напомним, что из-за метели были перекрыты три дороги: участок на М-5 "Урал" с 889 км, участок с 111 км трассы Р-229 и участок Р-228 с 25 км.