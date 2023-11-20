В Сызранском районе перекрыта дорога из-за снегопада

В Сызранском районе в понедельник, 20 ноября, введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград с 18 км по 47 км (с 18 по 25 км трасса проходит по территории Самарской области, с 25 км - по территории Ульяновской области).
Также в регионе ограничено движение большегрузов и автобусов по М-5 с 889 км, а также полностью закрыто движение под Чапаевском.
ГУ МЧС по Самарской области просит водителей планировать дальние поездки с учетом установленных ограничений, а также по возможности отказаться от использования транспорта.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻