Самарский театр юного зрителя "СамАрт" стал лауреатом фестиваля "Музыкальное сердце театра-2023". В номинации "Лучшая сценография" лауреатом стал художник Юрий Хариков и спектакль СамАрта "Обыкновенное чудо".

Премьера мюзикла "Обыкновенное чудо" состоялась в Самаре в марте этого года. Это четвертая совместная работа Самарского ТЮЗа и знаменитого театрального сценографа: СамАрт и Юрий Хариков уже имеют две "Золотые Маски", теперь в их активе есть и награда в области музыкального театра.

Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра" — единственная российская профессиональная инициатива, которая с 2006 г. ведет работу по развитию направления современного музыкального театра и отмечает его достижения.

Следующий фестиваль 2024 г. пройдет в Самарской области.