Самарский театр юного зрителя "СамАрт" стал лауреатом фестиваля "Музыкальное сердце театра-2023". В номинации "Лучшая сценография" лауреатом стал художник Юрий Хариков и спектакль СамАрта "Обыкновенное чудо".
Премьера мюзикла "Обыкновенное чудо" состоялась в Самаре в марте этого года. Это четвертая совместная работа Самарского ТЮЗа и знаменитого театрального сценографа: СамАрт и Юрий Хариков уже имеют две "Золотые Маски", теперь в их активе есть и награда в области музыкального театра.
Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра" — единственная российская профессиональная инициатива, которая с 2006 г. ведет работу по развитию направления современного музыкального театра и отмечает его достижения.
Следующий фестиваль 2024 г. пройдет в Самарской области.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.