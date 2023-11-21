"Т Плюс" определит лучшего специалиста по охране труда

Соревнования профессионального мастерства "Т Плюс" — "Лучший специалист по охране труда 2023 года" начались на базе Самарского учебно-курсового комбината (учебный центр ПАО "Т Плюс"). В числе участников и претендентов на первое место — 13 работников "Т Плюс" и сотрудник "ЭнергоремонТ Плюс".
В течение двух дней конкурсантам предстоит пройти пять этапов и подтвердить высокий уровень знаний документации, навыков по организации снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов и оказанию доврачебной помощи.
"Проведение соревнований профессионального мастерства — один из методов обучения персонала. Благодаря им коллеги из разных регионов делятся опытом, проверяют свои знания и навыки, учатся новому. Лучшие специалисты, в свою очередь, получают возможность попасть в кадровый резерв и в ближайшем будущем подняться по карьерной лестнице", — отметил заместитель главного судьи — руководитель направления отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.
Специалисты по охране труда, занявшие первое и второе места, представят "Т Плюс" на всероссийских соревнованиях в Москве.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!