"Т Плюс" определит лучшего специалиста по охране труда

Соревнования профессионального мастерства "Т Плюс" — "Лучший специалист по охране труда 2023 года" начались на базе Самарского учебно-курсового комбината (учебный центр ПАО "Т Плюс"). В числе участников и претендентов на первое место — 13 работников "Т Плюс" и сотрудник "ЭнергоремонТ Плюс".

В течение двух дней конкурсантам предстоит пройти пять этапов и подтвердить высокий уровень знаний документации, навыков по организации снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов и оказанию доврачебной помощи.

"Проведение соревнований профессионального мастерства — один из методов обучения персонала. Благодаря им коллеги из разных регионов делятся опытом, проверяют свои знания и навыки, учатся новому. Лучшие специалисты, в свою очередь, получают возможность попасть в кадровый резерв и в ближайшем будущем подняться по карьерной лестнице", — отметил заместитель главного судьи — руководитель направления отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.

Специалисты по охране труда, занявшие первое и второе места, представят "Т Плюс" на всероссийских соревнованиях в Москве.