Под Самарой погиб водитель опрокинувшегося грузовика

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 21 ноября, в Красноярском районе Самарской области в ДТП погиб водитель. Об этом с места происшествия сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району Станислав Емельяненко.

Фото: ГУ МВД по Самарской области