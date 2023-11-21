Под Самарой погиб водитель опрокинувшегося грузовика

Во вторник, 21 ноября, в Красноярском районе Самарской области в ДТП погиб водитель. Об этом с места происшествия сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Красноярскому району Станислав Емельяненко.
В 10:55 54-летний водитель грузовика Mercedes на 1 км самарской обводной дороги съехал с дороги и опрокинулся. Автомобилист погиб на месте.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!